Расчленитель россиянки рассказал о расправе на видео

МВД показало видео с задержанным убийцей женщины в Удмуртии

Полицейские задержали 34-летнего жителя удмуртского поселка Балезино, признавшегося в расправе над знакомой, чье тело он хранил два месяца на балконе, а затем расчленил и выбросил на мусорный полигон. Оперативное видео с признанием подозреваемого предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах мужчина рассказывает подробности совершенного им преступления.

Расправа произошла в марте. Преступление было раскрыто после того, как останки жертвы были обнаружены в распределительном центре предприятия по переработке мусора в Глазове. Эксперты МВД провели генетическое исследование и установили личность женщины. Ею оказалась 44-летняя жительница Балезино. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские вышли на след предполагаемого преступника. На балконе его квартиры они нашли фрагмент женского тела.

Подозреваемый заключен под стражу.