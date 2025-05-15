Россиянин расчленил знакомую на балконе и отправил останки на мусорный полигон

МВД: На мусорном полигоне в Удмуртии найдены останки женщины

В Удмуртии полицейские задержали 34-летнего местного жителя, расчленившего 44-летнюю знакомую и отправившего ее останки на мусорный полигон. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в марте 2025 года мужчина поссорился с потерпевшей и удушил ее. Два месяца он хранил тело на балконе, а в мае расчленил и выкинул несколько частей в мусорный бак. Позже части тела нашли в распределительном центре предприятия по переработке мусора города Глазова.

Личность женщины удалось установить по ДНК. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Подозреваемый уже арестован.

Ранее в Брянске суд арестовал 36-летнего местного жителя, расчленившего 34-летнюю сожительницу и хранившего ее останки дома в течение трех месяцев.