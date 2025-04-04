Расчленившего сожительницу и хранившего ее в холодильнике россиянина арестовали

В Брянске суд арестовал мужчину, расчленившего сожительницу

В Брянске суд арестовал 36-летнего местного жителя, расчленившего 34-летнюю сожительницу и хранившего ее останки дома в течение трех месяцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Брянской области.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На заседании он признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, преступление произошло 12 декабря 2024 года. Тогда обвиняемый поссорился с возлюбленной в своей квартире в доме, расположенном на улице Дружбы. В результате конфликта он избил женщину руками и ногами. От полученных ударов она не выжила. Затем фигурант решил скрыть преступление и расчленил пострадавшую. Он хранил части женщины в течение трех месяцев в холодильнике, а затем перенес на мусорную свалку.