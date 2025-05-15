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13:35, 15 мая 2025Культура

Раскрыты многомиллионные гонорары Сосо Павлиашвили

Продюсер Дворцов: Сосо Павлиашвили просит от 2,5 миллиона рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Певец Сосо Павлиашвили просит от 2,5 миллиона рублей за концерт. Об этом сайту «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Насколько мне известно, его выступление на корпоративе стоит от 2,5 миллиона рублей до 3 миллионов рублей. Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино», — сказал медиаменеджер.

Дворцов также отметил, что артист является очень обеспеченным человеком, и назвал его влиятельным, тактичным и добрым.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) за один концерт.

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