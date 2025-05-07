Раскрыт гонорар певца JONY за концерт

Продюсер Дворцов: Певец JONY зарабатывает около 6 миллионов рублей за концерт

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли) за один концерт. Его цитирует сайт «Страсти».

Медиаменеджер назвал артиста одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады. По его словам, исполнитель востребован не только среди молодежи. «Что касается гонораров, то он получает в районе 6 миллионов рублей за один концерт», — сказал продюсер.

Ранее Сергей Дворцов раскрыл гонорар за частные выступления певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti.