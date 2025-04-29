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13:44, 29 апреля 2025Культура

Раскрыты заработки молчащей об СВО Анны Asti на корпоративах

Продюсер Дворцов: Певица Анна Asti получает 9 миллионов рублей за концерт
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар за частные выступления певицы Анны Дзюбы, известной под псевдонимом Анна Asti. Его комментарий приводят «Страсти».

«Гонорар на корпоративе — от девяти миллионов рублей. Это зависит от условий, города и так далее», — сообщил Дворцов.

Продюсер добавил, что артисты должны открыто озвучивать свою гражданскую позицию, и призвал Дзюбу высказаться о специальной военной операции (СВО). Он отметил, что только в России представители отечественного шоу-бизнеса получают многомиллионные гонорары, поэтому они обязаны показывать любовь к своей стране. По мнению Дворцова, певица боится озвучивать свое мнение.

Дзюба родилась на Украине, однако после начала СВО осталась в России и продолжила концертную деятельность, никак не комментируя ситуацию. В 2023 году она получила российский паспорт. При этом не уточнялось, отказалась ли артистка от гражданства Украины.

Ранее заслуженный артист РСФСР Сергей Никоненко призвал россиян бойкотировать выступления Анны Asti. До этого шансонье Виктория Цыганова раскритиковала певицу и указала на то, что за три года она ни разу не высказалась в поддержку России.

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