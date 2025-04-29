Россиян призвали бойкотировать концерты Анны Asti

Актер Никоненко осудил зарабатывающую на россиянах певицу Анну Asti

Заслуженный артист РСФСР Сергей Никоненко призвал россиян бойкотировать выступления певицы Анны Дзюбы, выступающей под псевдонимом Анна Asti. Его слова приводит «Абзац».

«Скажите народу, чтобы на ее концерты не ходил. Люди сами покупают билеты и делают ей кассу», — заявил Никоненко. Актер добавил, что не знаком с творчеством певицы и не хочет ее знать.

Дзюба родилась на Украине, однако осталась в России после начала специальной военной операции (СВО). В 2023 году она получила российский паспорт. При этом не уточнялось, отказалась ли артистка от гражданства Украины. В 2024-м сообщалось, что певица улетела из России после скандала, связанного с ее появлением на «голой вечеринке», и последовавшей за ним отмены выступлений. Вскоре Дзюба возобновила концертную деятельность в стране.

Ранее шансонье Виктория Цыганова раскритиковала Анну Asti. Она указала на то, что за три года певица ни разу не высказывалась в поддержку России.