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16:47, 15 мая 2025Наука и техника

Раскрыты удивительные подробности эволюции человека

Sci Adv: Древние гоминины использовали руки для лазания и изготовления орудий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: DeStefano / Shutterstock / Fotodom  

Анализ окаменелых костей пальцев двух доисторических видов человека, найденных в Южной Африке, показал: наши древние родственники использовали руки не только для хватательных движений, но и для лазания. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Ученые изучили две почти полностью сохранившиеся кисти — Australopithecus sediba, жившего около двух миллионов лет назад, и Homo naledi, чей возраст оценивается в 250 тысяч лет. Обе находки были обнаружены в разных пещерах, но на территории современной Южной Африки.

Специалисты проанализировали внутреннюю структуру костей пальцев — кортикальный слой. Поскольку он формируется в ответ на регулярную нагрузку, его толщина и распределение позволяют понять, как именно древние гоминины использовали свои руки. У A. sediba кости большого и мизинца напоминали по строению человеческие, тогда как остальные пальцы были ближе к обезьяньим. Это указывает на то, что люди сочетали полезные хватательные действия — например, при работе с примитивными орудиями — с лазанием.

Пальцы H. naledi отличаются другим строением: основание пальцев показывает следы нагрузок, характерных для хватов всей ладонью, а средние фаланги — скорее для опоры только на кончики пальцев, как при лазании по скалам. Кроме того, пальцы H. naledi были заметно изогнутыми — еще один признак активности, связанной с перемещением по деревьям или скалам.

Новые данные об устройстве кистей A. sediba и H. naledi подтверждают: способность к сложным манипуляциям и подвижность в пространстве развивались параллельно. Это открытие не только дополняет наше представление об анатомии и повадках древних людей, но и помогает точнее реконструировать ключевые этапы эволюции, приведшей к современному человеку.

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