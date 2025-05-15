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17:01, 15 мая 2025Силовые структуры

Роскошное имущество экс-замов главы налоговой российского региона попало на фото и видео

В Свердловской области проходят обыски у экс-заместителей главы УФНС
Варвара Митина (редактор)

В Свердловской области правоохранители проводят обыски у бывших заместителей экс-главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что сейчас экс-чиновники дают показания на своего начальника, который с декабря 2024 года находится в ОАЭ.

Имущество бывших замглавы ведомства попало на фото и видео. Кадрами делится Telegram-канал Ural Mash. На записи виден бассейн в доме одного из заместителей, на фото — роскошный автопарк с автомобилями марок Porsche и Mercedes-Benz.

15 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего главу управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в коррупции.

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