Роскошное имущество экс-замов главы налоговой российского региона попало на фото и видео

В Свердловской области проходят обыски у экс-заместителей главы УФНС

В Свердловской области правоохранители проводят обыски у бывших заместителей экс-главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что сейчас экс-чиновники дают показания на своего начальника, который с декабря 2024 года находится в ОАЭ.

Имущество бывших замглавы ведомства попало на фото и видео. Кадрами делится Telegram-канал Ural Mash. На записи виден бассейн в доме одного из заместителей, на фото — роскошный автопарк с автомобилями марок Porsche и Mercedes-Benz.

15 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего главу управления ФНС по Свердловской области Сергея Логинова, обвиняемого в коррупции.