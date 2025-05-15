Россиянин напал на подростков из-за громкой езды на мотоколяске

Ura.ru: В Токсово мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске

В Токсово Ленинградской области мужчина избил двух подростков из-за громкой езды на мотоколяске по поселку. Российские школьники получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины и синяки, а младший из детей — сотрясение мозга и перелом верхнечелюстной пазухи, передает Ura.ru.

Отец одного из пострадавших в беседе с агентством пояснил, что его сын вместе с товарищем поехали за пиццей. По словам юношей, внезапно их догнал сосед и начал предъявлять претензии. Мужчина был недоволен тем, что школьники быстро ездили по территории поселка.

После этого, как утверждают несовершеннолетние, взрослый набросился на них с кулаками.

В свою очередь сосед заявил, что подростки чуть не сбили его собаку. По этой причине он разозлился, догнал их на авто и накричал. «Парни начали мне дерзить и полезли на меня с кулаками, мне оставалось только защищаться и прятаться от них», — поделился мужчина.

Обе стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы привлечь к проблеме внимание представителей Следственного комитета России.

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