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10:40, 15 мая 2025Россия

Россиянин напал на подростков из-за громкой езды на мотоколяске

Ura.ru: В Токсово мужчина избил подростков из-за громкой езды на мотоколяске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Токсово Ленинградской области мужчина избил двух подростков из-за громкой езды на мотоколяске по поселку. Российские школьники получили закрытые черепно-мозговые травмы, многочисленные ссадины и синяки, а младший из детей — сотрясение мозга и перелом верхнечелюстной пазухи, передает Ura.ru.

Отец одного из пострадавших в беседе с агентством пояснил, что его сын вместе с товарищем поехали за пиццей. По словам юношей, внезапно их догнал сосед и начал предъявлять претензии. Мужчина был недоволен тем, что школьники быстро ездили по территории поселка.

После этого, как утверждают несовершеннолетние, взрослый набросился на них с кулаками.

В свою очередь сосед заявил, что подростки чуть не сбили его собаку. По этой причине он разозлился, догнал их на авто и накричал. «Парни начали мне дерзить и полезли на меня с кулаками, мне оставалось только защищаться и прятаться от них», — поделился мужчина.

Обе стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы привлечь к проблеме внимание представителей Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что в селе Ундино-Поселье Балейского района Забайкальского края 11-летняя школьница получила разрыв селезенки после общения с пьяным отцом.

ЖЗЛ
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