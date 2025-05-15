Россиянка покормила священных оленей в Японии изо рта в рот и вызвала гнев в сети

Россиянка покормила священных оленей в Японии изо рта в рот ради соцсетей

Россиянка покормила священных оленей в Японии изо рта в рот ради контента для соцсетей и вызвала гнев пользователей. Об этом пишет издание News on Japan.

Отмечается, что блогерша с аудиторией 2,7 миллиона подписчиков посетила Токио и Киото в марте. Сначала она сняла видео в отеле с открытым горячим источником — онсэном. На ролике россиянка сделала макияж во время купания, а затем отстригла прядь волос и бросила ее в воду.

Поведение туристки возмутило пользователей. «Она что, серьезно оставила волосы в онсэне? Это же антисанитария!» — писали они, называя это неуважением к японской культуре.

Другой ролик женщина сняла в парке Нара, где живут олени, считающиеся национальным достоянием Японии. Блогерша покормила животное изо рта в рот и снова нарвалась на критику. При этом пока неизвестно, повлекут ли ее действия юридические последствия.

Ранее пассажир Qantas Airways пожаловался на скромный ужин в бизнес-классе и прослыл в сети идиотом. Его раскритиковали из-за высоких требований на рейсе, который длился час.