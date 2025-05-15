Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:19, 15 мая 2025Путешествия

Пассажир самолета пожаловался на скромный ужин в бизнес-классе и прослыл идиотом в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: M101Studio / Shutterstock / Fotodom

Пассажир самолета авиакомпании Qantas Airways пожаловался на скромный ужин в бизнес-классе и прослыл в сети идиотом. Фотографию поданного блюда он разместил на форуме Reddit.

Автор снимка уточнил, что летел из Аделаиды в Мельбурн, Австралия, и заплатил за билет 800 долларов (64 тысячи рублей). На фото изображены булочка с маслом и блюдо, похожее на пирог.

В комментариях пользователи высмеяли путешественника, который, вероятно, «ожидал стейк на рейсе, который длится час». «Вы идиот», «Вполне нормальная еда для часового перелета», «Уверен, что ты смог пережить этот полет», — писали юзеры.

Ранее пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл в сети отвратительным. Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля оценили

    Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

    Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

    Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

    Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

    Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем

    Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

    Захарова оценила наряд Зеленского

    Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости