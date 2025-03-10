Пассажир снял обувь и носки в самолете и прослыл в сети отвратительным

Пассажир авиакомпании Singapore Airlines разулся в самолете и прослыл в сети отвратительным. Соответствующий пост разместил его попутчик на форуме Reddit.

Интернет-пользователь PepperLunchies прикрепил к публикации снимок, на котором его сосед сидит, закинув одну ногу на другую, без обуви и носков. При этом его босая стопа касается переднего сиденья.

«Просто интересно, если пассажир рядом с вами ведет себя неприлично, как в этом примере, могу ли я попросить поменять мне место или заставить его надеть дурацкие ботинки?» — задался вопросом автор поста.

Мужчина добавил, что попутчик провел в таком виде весь полет, за исключением приема пищи. «Почему мне пришлось сидеть с этим варваром?» — недоумевал пользователь форума.

Публикация вызвала волну гнева в сети. «Боже, клянусь, в этом мире так много отвратительных людей <…> Мне придется заплатить в четыре раза больше за место в бизнес-классе, чтобы избежать подобной ситуации», «Отвратительно, если вы хотите снять носки и проветрить ноги, я предлагаю забронировать билет в бизнес-класс», — написали возмущенные юзеры.

Ранее на этом же форуме мужчина рассказал, как его попутчица в самолете свесила копну волос со спинки кресла и испортила ему впечатления от полета. Более того, женщина кричала «каждые несколько секунд» при просмотре Супербоула.