Российская делегация направилась на место переговоров с Украиной

Делегация России направилась во дворец Долмабахче, где должны пройти переговоры

Российская делегация направилась во дворец Долмабахче в Стамбуле, где должны пройти прямые переговоры по урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, ффициальный представитель турецкого МИД сообщил, что во дворце пройдет встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и делегации России во главе с Владимиром Мединским.

Ранее в СМИ появились сообщения, что российско-украинские переговоры перенесли на 16 мая. Источник ТАСС сообщил, что это произошло по причине логистики.

В то же время источник РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что официальных данных, свидетельствующих о переносе переговоров, пока не поступало.