Российские силовики пришли с обысками к студентам группы «Рабочая власть» из-за лозунгов

В Петербурге прошли обыски у студентов из группы «Рабочая власть» из-за лозунгов

Правоохранительные органы провели обыски у студентов нескольких петербургских вузов, состоящих в леворадикальной группе «Рабочая власть». Об этом сообщает РБК со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о публичном оправдании и пропаганде терроризма, которое было возбуждено в отношении студента из Казахстана. Он задержан.

По версии следствия, с января по февраль иностранный студент выступал с лозунгами, оправдывающими террористическую деятельность. Он также призывал членов группы «Рабочая власть» к убийствам с целью привлечения внимания к деятельности ячейки, куда входили студенты Санкт-Петербургского госуниверситета, Европейского университета и других вузов. В ходе обысков у него нашли пропагандистскую литературу.

Ранее сообщалось, что в Ярославле мужчину приговорили к 20 годам за оправдание терроризма.