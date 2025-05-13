Оправдывавшего терроризм россиянина приговорили к длительному сроку

В Ярославле мужчину приговорили к 20 годам за оправдание терроризма

В Ярославле мужчину приговорили к 20 годам за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и 280 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») УК РФ.

По данным следствия, 45-летний Денис Карелин, житель Ярославля, придерживался антироссийских взглядов и на своей странице в одной из социальных сетей призывал к совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и оправдывал террористическую деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также установлено, что он изготавливал, хранил и сбывал наркотические средства в крупном размере.

2-й Западный окружной военный суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной интернетом, сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что россиянин прокомментировал теракт в Буденновске и заинтересовал силовиков.