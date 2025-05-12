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13:07, 12 мая 2025Силовые структуры

Россиянин прокомментировал теракт в Буденновске и заинтересовал силовиков

В Красноярске осудят местного жителя за оправдание терроризма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске осудят местного жителя за оправдание терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

Ему предъявлено обвинение по статьям 205.2 («Пропаганда террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»») и 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

По данным следствия, с июня 2022 года по апрель 2023 года обвиняемый в одном из мессенджеров регулярно размещал видеозаписи и сообщения, которые содержали оправдание и пропаганду различных террористических актов, в том числе совершенного в 1995 году в Буденновске.

В июне 2023 года он опубликовал видео для публичного просмотра с призывом к экстремизму и занимался пропагандой идеологии террористической организации в личной переписке.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что россиянин отправился в колонию на пять лет за пост с оправданием терроризма.

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