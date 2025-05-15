ТАСС: Крупная группировка ВСУ заблокирована ВС России под Константиновкой

Вооруженные силы (ВС) России заблокировали крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Старая Николаевка на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

«У Старой Николаевки и окрестностях для противника сложилась непростая ситуация. Фактически, все пути отступления и подвоза блокированы, как и сама группировка. А людей там довольно приличное количество», — отметил он.

По словам эксперта, украинские войска под Константиновкой лишились возможности пополнения боеприпасов и провизии. Гагин сообщает, что из-за блокировки, ВСУ не смогут провести ротацию войск.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о начале битвы за Славянск. По его словам, эвакуация из Дружковского и Лиманского районов свидетельствует о возможном начале масштабных боевых действий.