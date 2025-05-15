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09:51, 15 мая 2025Бывший СССР

Российские войска заблокировали группировку ВСУ под Константиновкой

ТАСС: Крупная группировка ВСУ заблокирована ВС России под Константиновкой
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России заблокировали крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Старая Николаевка на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Ян Гагин.

«У Старой Николаевки и окрестностях для противника сложилась непростая ситуация. Фактически, все пути отступления и подвоза блокированы, как и сама группировка. А людей там довольно приличное количество», — отметил он.

По словам эксперта, украинские войска под Константиновкой лишились возможности пополнения боеприпасов и провизии. Гагин сообщает, что из-за блокировки, ВСУ не смогут провести ротацию войск.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин рассказал о начале битвы за Славянск. По его словам, эвакуация из Дружковского и Лиманского районов свидетельствует о возможном начале масштабных боевых действий.

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