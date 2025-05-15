Российский бизнесмен попал под следствие из-за хищения миллионов при выполнении госзаказа

Следователи возбудили дело в отношении главы «ЗабайкалАЗСсервис» за хищения

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева за хищения более 22 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Валеев проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). На его имущество наложен арест на общую сумму более девяти миллионов рублей.

По версии следствия, во время выполнения государственного оборонного заказа «ЗабайкалАЗСсервис» заключил с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. Валеев должен был контролировать исполнение договора. В результате в период с августа по октябрь 2024 года он похитил находившееся у него на хранении государственное имущество на сумму свыше 22 миллионов рублей.

Ранее Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорю Грабину за необоснованное расходование бюджетных денег, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области.