Экс-замглавы отвечавшей за укрепление обороны Курской области корпорации продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-замглавы «Корпорации развития Курской области»

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему заместителю генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игорю Грабину за необоснованное расходование бюджетных денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Грабин будет под стражей еще три месяца. Он проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). При этом адвокат и его подзащитный просили заменить арест на иную меру пресечения, но получили отказ.

По версии следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и деньгами.

Обвиняемого арестовали 9 декабря 2024 года. 20 декабря 2024 года уголовное дело возбудили в отношении главы корпорации.

Ранее 13 мая суд арестовал гендиректора компании «КТК-Сервис» Андрея Воловикова, ответственного за строительство оборонительных сооружений в курском селе Теткино.