Ответственного за возведение обороны в Курской области отправили под стражу

Суд арестовал главу «КТК-Сервис» Воловикова за хищения в Курской области

Суд арестовал гендиректора компании «КТК-Сервис» Андрея Воловикова — ответственного за строительство оборонительных сооружений в курском селе Теткино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ему предъявили обвинение в растрате. «КТК-Сервис» получила из бюджета около 300 миллионов рублей на возведение фортификаций, рабочие вырыли ров, но затем так и не построили объекты в Теткино либо сработали некачественно. Следствие полагает, что Воловиков не выплатил им зарплаты на общую сумму в 15 миллионов рублей.

Воловиков дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. Всего по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной арестовано 23 человека.