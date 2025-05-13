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14:14, 13 мая 2025Силовые структуры

Ответственного за возведение обороны в Курской области отправили под стражу

Суд арестовал главу «КТК-Сервис» Воловикова за хищения в Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Еще одному фигуранту дела экс-губернатора Курской области предъявили обвинение

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд арестовал гендиректора компании «КТК-Сервис» Андрея Воловикова — ответственного за строительство оборонительных сооружений в курском селе Теткино. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ему предъявили обвинение в растрате. «КТК-Сервис» получила из бюджета около 300 миллионов рублей на возведение фортификаций, рабочие вырыли ров, но затем так и не построили объекты в Теткино либо сработали некачественно. Следствие полагает, что Воловиков не выплатил им зарплаты на общую сумму в 15 миллионов рублей.

Воловиков дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. Всего по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной арестовано 23 человека.

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