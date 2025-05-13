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08:07, 13 мая 2025Силовые структуры

Еще одному фигуранту дела экс-губернатора Курской области предъявили обвинение

Еще одному фигуранту дела экс-губернатора Курской области предъявлено обвинение

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Еще одному фигуранту дела бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, генеральному директору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову, предъявили обвинение по статье о растрате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Воловикова задержали и доставили в Москву, ему инкриминируют статью 160 УК России («Растрата»). Суд отправил его в СИЗО.

В апреле находящийся на специальной военной операции (СВО) депутат Максим Васильев и гендиректор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков дали показания на Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова, которых арестовали по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

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