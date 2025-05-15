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13:37, 15 мая 2025Экономика

Российский фондовый рынок пережил падение

Индекс Мосбиржи снизился 15 мая более чем на 3 %
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российский фондовый рынок переживает 15 мая падение котировок на фоне геополитической неопределенности. К 12:50 по московскому времени индекс Мосбиржи снижался на 3,2 процента, до 2830 пунктов, а на минимуме показатель доходил почти до 2823. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Накануне индекс находился почти на 100 пунктов выше нынешнего уровня и стал падать в конце дня, на фоне появившейся конкретики по поводу состава делегаций на запланированных российско-украинских переговорах в Стамбуле. На это указывается в обзоре «БКС Экспресс».

К середине дня в четверг негативная биржевая динамика увеличилась, а контакты сторон до сих пор не начались. «Давления добавило резкое снижение цен на нефть и сомнения участников торгов, а состоятся ли анонсированные ранее переговоры», — констатировали аналитики.

После того как прибывший в Турцию глава Украины Владимир Зеленский высказался о якобы «бутафорском уровне» российской делегации, официальный представитель МИД РФ отметила, что подобное мнение о заслуженных людях высказывает «клоун и неудачник».

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