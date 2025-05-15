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06:05, 15 мая 2025Россия

Ростовская область ночью подверглась воздушной атаке

Врио губернатора Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В ночь на четверг, 15 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. По данным дежурных служб, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее под удар попала Белгородская область. Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией региона.

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