Ростовская область ночью подверглась воздушной атаке

Врио губернатора Слюсарь: Средства ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

В ночь на четверг, 15 мая, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников в Новошахтинске. По данным дежурных служб, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее под удар попала Белгородская область. Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа над территорией региона.