Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:44, 14 мая 2025Россия

ВСУ попытались атаковать российский регион

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки на российский регион была предпринята около 21:10 по московскому времени. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на среду, 14 мая, над регионами России перехватили 12 украинских дронов. Девять беспилотников были уничтожены над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкоры рассказали о роли российского Су-35 в вызволении шедшего в порт РФ танкера

    В Кремле назвали причину позднего оглашения состава делегации России на переговорах

    ВСУ попытались атаковать российский регион

    Российские военные уничтожили ремонтную базу ВСУ в Сумах

    Появилось видео попытки захвата эстонскими военными направлявшегося в порт РФ танкера

    Бывший игрок «Спартака» раскрыл сумму своего заработка за карьеру

    TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

    Раскрыт состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

    В России сняли с продажи игру про наркобарона

    В Германии выступили против новых санкций в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости