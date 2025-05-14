ВСУ попытались атаковать российский регион

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, попытка атаки на российский регион была предпринята около 21:10 по московскому времени. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на среду, 14 мая, над регионами России перехватили 12 украинских дронов. Девять беспилотников были уничтожены над Черным морем, еще три — над Белгородской областью.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Рыльск в Курской области. Удар, предварительно, был нанесен по гостинице и автомойке. Сообщалось, что под завалами зданий могут находиться люди. Пострадали три человека, их доставили в больницу.