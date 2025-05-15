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21:00, 15 мая 2025Мир

Рубио понадеялся на одно решение в ходе переговоров России и Украины

Рубио: США надеются, что на переговорах Россия согласится на прекращение огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Julien de Rosa, Pool / AP

США надеются, что в ходе переговоров в Стамбуле российская сторона согласится на прекращение огня на Украине. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«Я надеюсь, что завтра мы увидим новости о том, что они пришли к соглашению о всеобъемлющем прекращении огня и начали серьезные переговоры», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Также Рубио сообщил о готовности президента США Дональда Трампа оставаться вовлеченным в урегулирование конфликта на Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее госсекретарь заявил, что США не возлагают больших надежд на предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле. Однако он указал на то, что их итоги могут повлиять на сроки встречи Трампа и российского лидера Владимира Путина. По его мнению, встреча глав государств способна продвинуть разрешение кризиса.

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