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14:31, 15 мая 2025Забота о себе

Рыбий жир оказался вреден для некоторых людей

Биолог Москалев: Здоровым людям вредны высокие дозы омега-3 — жирных кислот
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Wirestock / Freepik

В некоторых случаях витаминные добавки с полезными Омега-3 жирными кислотами могут быть вредны для здоровья, предупредил доктор биологических наук Алексей Москалев. В каком случае рыбий жир употреблять не стоит, он рассказал в беседе с KP.RU.

По словам биолога, исследования показали, что у здоровых людей, принимавших рыбий жир для профилактики, увеличивался риск фибрилляции предсердий. «А вот у пациентов, уже имевших нарушение работы сердца, препараты с Омега-3, наоборот, снижали вероятность ухудшения болезни и смерти», — уточнил он.

Москалев сослался на мнение ученых, объяснивших такие результаты исследования высокими дозами жирных кислот в добавках и их составе. Биолог пояснил, что часто БАДы содержат Омега-3 в форме этиловых эфиров, которые хуже усваиваются, и могут повышать «плохой» холестерин. Кроме того, ученый призвал помнить о балансе двух видов Омега-3: эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Последняя, если ее принимать в чрезмерных количествах, может нейтрализовать полезные эффекты первой. К единому мнению ученые пока не пришли, поэтому биолог рекомендовал относиться с осторожностью к приему Омега-3 добавок.

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