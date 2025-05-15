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09:33, 15 мая 2025Силовые структуры

СК возбудил дела против являющихся сторонниками запрещенных организаций подростков

СК возбудил дела против шести подростков — сторонников запрещенных организаций
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил дела в отношении подростков — сторонников запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

Среди фигурантов дел — четверо подростков в Марий Эл, один в Удмуртии и один в Ростове-на-Дону.

По данным ведомства, весной 2024 года в Йошкар-Оле трое несовершеннолетних на почве национальной ненависти избили иностранцев и местного жителя. Один из них со своим знакомым вступил в запрещенную в России террористическую организацию. За 32 тысячи рублей подростки подожгли машину с патриотической символикой.

В Удмуртии подросток был приверженцем идей международного молодежного движения, внесенного в список террористических организаций. Он опубликовал в мессенджере сообщение, одобряющее идеологию и практику этого движения и призывающее к насилию. А в Ростове-на-Дону следователи поймали подростка, изготовившего взрывчатые вещества и взрывное устройство.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ России провели мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи в 81 регионе страны и задержали шесть человек, причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени и организации насильственных акций в Кемерово и Ростове.

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