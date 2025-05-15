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09:59, 15 мая 2025Россия

Соратник Кадырова порассуждал о способности ВСУ вести боевые действия в приграничье

Алаудинов: ВСУ понесли потери и не могут вести боевые действия в приграничье РФ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные сил Украины (ВСУ) понесли серьезные потери и не могут вести боевые действия в российском приграничье. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в беседе с изданием «Курские новости», часть рассуждений соратник главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовал в Telegram-канале.

Он отметил, что украинские военные не способны к дальнейшим боевым действиям. По мнению Алаудинова, многие украинцы давно готовы сдаться.

«В скором времени мир услышит мирные соглашения. Враг уже не в состоянии масштабно против нас воевать», — сказал чеченский командир.

Алаудинов в разговоре с журналистами подчеркнул, что Белгородская область находится на замке, а подразделения Минобороны качественно выполняют возложенные на них задачи.

До этого генерал рассказал, что ВСУ хотели захватить Глушковский район Курской области для того, чтобы потом использовать это на переговорах.

ЖЗЛ
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