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14:53, 15 мая 2025Мир

США дополнили предложение по Украине

Bloomberg: США дополнили предложение по Украине возобновлением Совета РФ-НАТО
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине возобновлением работы Совета Россия — НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«США добавили новые детали к предложению, включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО», — утверждается в публикации.

Совет Россия — НАТО был учрежден в 2002 году для сотрудничества и координации военно-политических действий между Россией и Североатлантическим альянсом. Он фактически прекратил работу в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией.

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