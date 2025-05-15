Bloomberg: США дополнили предложение по Украине возобновлением Совета РФ-НАТО

США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине возобновлением работы Совета Россия — НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«США добавили новые детали к предложению, включая предложение возобновить переговоры по безопасности в рамках Совета Россия — НАТО», — утверждается в публикации.

Совет Россия — НАТО был учрежден в 2002 году для сотрудничества и координации военно-политических действий между Россией и Североатлантическим альянсом. Он фактически прекратил работу в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

В сентябре 2024 года экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией.