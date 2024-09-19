Генсек НАТО Столтенберг: альянс до последнего пытался сохранить диалог с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс якобы «до последнего» пытался сохранить диалог с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Ответственность за разрушение диалога Россия — НАТО несет Россия, потому что мы действительно пытались. Мы пытались, в 90-х даже достигли прогресса, подписав основополагающий акт Россия — НАТО, учредили Совет Россия — НАТО, осуществляли совместную деятельность», — сказал он.

Генсек альянса также отметил, что Москва и Вашингтон смогли достичь прогресса в двусторонних отношениях, в частности, в сфере контроля за вооружениями.

Ранее сообщалось, что НАТО начала строительство новой базы в финской Лапландии, которая станет форпостом к северу от российской границы. Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя это сообщение, заявил, что Россия ответит на создание базы альянса укреплением своей обороноспособности: размещением систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), увеличением численности вооруженных сил и другими способами.