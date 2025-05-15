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18:12, 15 мая 2025Экономика

США скорректировали связанные с Россией санкции

Минфин США разрешил связанные с КТК операции
Дмитрий Воронин

Фото: Kent Nishimura / Reuters

США разрешили операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК) и компанией «Тенгизшевройл», запрещенные определением от 10 января 2025 года, следует из лицензии американского Минфина. Как уточняет «Интерфакс», разрешение, закрепляющее корректировку действующих санкционных запретов, стало теперь постоянно действующим.

Изменениям подвергся утвержденный в январе запрет для американских компаний на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ, касающийся как экспорта, так и реэкспорта соответствующих услуг.

КТК соединяет некоторые нефтяные месторождения Казахстана и России с морским терминалом в Новороссийске. «Тенгизшевройл» была создана правительством Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Последней принадлежит половина ее акций. Пятипроцентный пакет также есть у LukArco, структуры российского «Лукойла».

В феврале, когда нефтеперекачивающая станция КТК в Краснодарском крае подверглась атаке дронов ВСУ, президент РФ Владимир Путин напомнил, что страна получает за транзит по КТК «всего "пять копеек"», а поставляемая нефть принадлежит компаниям из Европы и США. Комментируя ситуацию, глава государства тогда заявил, что, если акционеры консорциума (та же Chevron, ExxonMobil и другие — примечание «Ленты.ру») заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, им следует поставить необходимое оборудование «несмотря на все санкции».

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