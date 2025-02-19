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17:51, 19 февраля 2025Экономика

Стало известно о предстоящем подорожании нефти из-за атаки ВСУ на станцию КТК

Аналитик Мильчакова: нефть марки Brent может подорожать до $81 за баррель
Дмитрий Воронин

Фото: Светлана Майорова / ТАСС

Последствием атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае станет повышение цен на энергоносители на мировых рынках. Об этом заявил президент России Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

По словам главы государства, Россия получает за транзит по КТК «всего "пять копеек"», а нефть принадлежит компаниям из Европы и США. «Зачем им это нужно?» — задался вопросом Путин, отметивший, что потребители энергоресурсов, такие как европейские компании, в высоких ценах «конечно, не заинтересованы».

По данным аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, с которыми ознакомилась «Лента.ру», ввиду повреждений на атакованной беспилотниками перекачивающей станции «Кропоткинская», объем прокачки нефти из Казахстана в Европу может сократиться на 30 процентов. В прошлом году он оценивался в 63 миллиона тонн, 40 процентов из которых было добыто американской Chevron, указала специалист, отметив, что в ближайшие два месяца, на время восстановления работы станции, цена нефти марки Brent, как ожидается, вырастет до 80-81 доллара за баррель.

На момент написания материала ее стоимость росла на 1,12 процента, до 76,69 за баррель.

Как сообщили в КТК, атака под Краснодаром произошла 17 февраля — удар нанесли семь БПЛА, начиненные, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами.

Путин, комментируя ситуацию, заявил, что, если акционеры консорциума заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода после атаки украинских сил, им следует поставить необходимое оборудование «несмотря на все санкции».

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