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18:07, 15 мая 2025Культура

Стал известен исполнитель роли Сталина в зарубежном фильме

Звезда «Сегуна» Космо Джарвис сыграет Иосифа Сталина в зарубежном байопике
Андрей Шеньшаков

Фото: Gregor Fischer / Globallookpress.com

Актер Космо Джарвис, известный по роли в хитовом сериале «Сегун», сыграет Иосифа Сталина в зарубежном биографическом фильме. Об этом сообщает издание Variety.

По информации источника, картину «Молодой Сталин» снимет грузинско-французский режиссер Гела Баблуани, который приступит к работе уже в июле этого года, съемки стартуют в Грузии. Сюжет повествует о ранних годах будущего советского вождя, а основой для сценария стала одноименная книга британского историка Саймона Себаг-Монтефиоре.

Ранее стало известно, что в сети появились фото с актером Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина на съемочной площадке фильма «Кремлевский волшебник».

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