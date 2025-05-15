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14:53, 15 мая 2025Ценности

Сумка за 160 тысяч рублей разгневала покупателей одной деталью

Блогерша Лин пожаловалась на окрасившую ее вещи сумку Goyard за 160 тысяч рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Goyard

Сумка люксового бренда Goyard, ставшая популярной в соцсетях, разгневала покупателей одной неудачной деталью. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о синей сумке с монограммой марки, которая продается за 2000 долларов (160 тысяч рублей). Блогерша Джанет Лин из Нью-Йорка поделилась неприятным опытом ношения изделия в TikTok, набрав более двух миллионов просмотров на платформе. По словам девушки, сумка окрасила ее белую футболку, оставив синие разводы на ткани.

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«Не покупайте это сумку! Краска сошла с кожи и испортила мои вещи», — пожаловалась Лин. В комментариях другие владелицы сумок рассказали об аналогичных проблемах и призвали девушек отказаться от приобретения дорогой вещи.

Ранее в мае беременная Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей.

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