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16:45, 12 мая 2025Ценности

Беременная Рианна вышла в свет с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей

Певица Рианна вышла в свет с сумкой-багетом Fendi из овчины за 109 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Jesal / Backgrid USA / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна прошлась по улице Нью-Йорка с сумкой в виде хлеба за сто тысяч рублей. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Беременная знаменитость вышла в свет в свободных джинсах и красном полосатом поло. При этом она надела босоножки и бейсболку. Свой образ звезда завершила сумкой-багетом Fendi из овчины, по форме напоминающую буханку французского хлеба.

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3 мая 2022

Стоимость упомянутого изделия из мужской коллекции итальянского модного дома сезона осень-зима 2023 оценивается в 1350 долларов (109 тысяч рублей).

Ранее в мае беременная Рианна вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте. Знаменитость посетила вечеринку бренда Jean's в монохромном образе с шелковой черной рубашкой и длинной юбкой.

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