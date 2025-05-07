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21:08, 7 мая 2025Ценности

Беременная Рианна вышла на публику в откровенном наряде с глубоким декольте

Беременная певица Рианна посетила вечеринку после Met Gala в рубашке с декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid / Legion-Media

Барбадосская певица Рианна посетила вечеринку бренда Jean's в откровенном наряде с глубоким декольте. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Беременная знаменитость вышла на публику в монохромном наряде, который состоял из шелковой черной рубашки с глубоким декольте и длинной юбки. Помимо этого, звезда надела туфли на каблуках и бандану. В то же время исполнительница оголила округлившийся живот. В качестве аксессуаров она выбрала блестящее колье и серьги.

Ранее в мае стало известно, что Рианна станет матерью в третий раз. Певица появилась на ковровой дорожке благотворительного бала Met Gala в наряде, который подчеркнул ее живот.

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