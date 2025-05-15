Три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались

В Петербурге задержали 3-х женщин за создание сети борделей с миллионным доходом

Полиция задержала трех женщин, которые организовали работу сети борделей в центре Санкт-Петербурга. Доход от их незаконной деятельности мог достигать 20 миллионов рублей в месяц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Притоны располагались по трем адресам — на улицах Гороховой, Маяковского и Воскресенской набережной. Управляла всем 52-летняя женщина, а две ее подельницы работали администраторами в заведениях.

В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

Ранее суд в Омске вынес приговор десяти местным жителям, которые создали в городе сеть притонов.