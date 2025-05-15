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13:24, 15 мая 2025Мир

Трамп назвал США главными победителями во Второй мировой войне

Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно Соединенные Штаты, а другие страны лишь помогали им. Его слова приводит телеканал Sky News.

В ходе выступления перед американскими военными в Катаре Трамп упомянул военные парады, прошедшие в западных странах в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

«Все праздновали, кроме нас, а ведь именно мы выиграли войну. Мы выиграли войну, а они помогали, но без нас они не выиграли бы войну, они все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски», — сказал президент США.

Ранее американский лидер уже называл вклад США в победу во Второй мировой войне «наибольшим». Тогда же он заявил, что Соединенные Штаты также выиграли и Первую мировую войну.

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