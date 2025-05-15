Трамп назвал США главными победителями во Второй мировой войне

Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно США

Президент США Дональд Трамп заявил, что во Второй мировой войне победили именно Соединенные Штаты, а другие страны лишь помогали им. Его слова приводит телеканал Sky News.

В ходе выступления перед американскими военными в Катаре Трамп упомянул военные парады, прошедшие в западных странах в честь 80-летия победы во Второй мировой войне.

«Все праздновали, кроме нас, а ведь именно мы выиграли войну. Мы выиграли войну, а они помогали, но без нас они не выиграли бы войну, они все говорили бы по-немецки и, может быть, немного по-японски», — сказал президент США.

Ранее американский лидер уже называл вклад США в победу во Второй мировой войне «наибольшим». Тогда же он заявил, что Соединенные Штаты также выиграли и Первую мировую войну.