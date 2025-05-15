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00:16, 15 мая 2025Бывший СССР

Украинский миллиардер пообещал опубликовать компромат на Зеленского

Украинский миллиардер Новинский пообещал опубликовать компромат на Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Украинский миллиардер Вадим Новинский пообещал опубликовать компромат на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, информация будет содержать «многие нелицеприятные моменты, связанные с высшим руководством страны в первые дни войны». Он отметил, что в ближайшее время решит, когда и как он обнародует эти данные, а также предостерег украинского лидера от «грубых и лживых» обвинений в свой адрес, пригрозив судебным иском.

«Хочу напомнить господину Зеленскому мои слова, сказанные в те дни: "Господин президент, перед вами стоят две главные задачи: вы должны сохранить жизни украинцев и сохранить украинскую государственность". Как показали прошедшие три года, он не выполнил ни одну, ни другую задачу», — сказал Новинский.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский подвел итоги западной помощи Украине. По его словам, поддержка Запада привела к разграблению Украины и депопуляции страны.

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