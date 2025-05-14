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21:55, 14 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады подвел итоги западной помощи Украине

Дубинский: Западная помощь привела к разграблению и депопуляции Украины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западная помощь привела к разграблению Украины и депопуляции страны. Такие итоги подвел обвиняемый в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Проект анти-Россия принес своим авторам — [миллиардеру Джорджу] Соросу и глобалистам — десятикратный выхлоп в виде заработков на энергетике, военной промышленности и контроле над ресурсами. Из государственного организма "изъяты" 10 миллионов трудоспособных мужчин и фертильных женщин, взята под контроль транзитная инфраструктура, а больше взять тут нечего», — написал он.

По его словам, это стало результатом незрелости украинской нации, которая не смогла найти себя ни в чем, кроме «ненависти к москалям». Депутат отметил, что на президента Владимира Зеленского и националистов уже «никто не делает ставку». «Впереди — фонарные столбы», — заключил он.

Ранее Дубинский заявил о бессмысленности угроз Киева. «После угроз, ультиматума и прочих петушиных криков — Зеленский мчится в Стамбул безо всяких условий», — написал он.

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