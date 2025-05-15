Превысившая скорость утка оказалась рецидивисткой

В Швейцарии утка нарушила скоростной режим и удивила полицейских

Полиция коммуны Кёниц, Швейцария, обнаружила на снимке с камеры безопасного движения утку. Об этом сообщает The Guardian.

Разбирая снимки от 13 апреля полицейские очень удивились, обнаружив среди нарушителей скоростного режима птицу. Утка летела со скоростью 52 километра в час в зоне, где разрешено движение со скоростью 30 километров в час.

Более того, крайне высока вероятность, что превысившая скорость утка является рецидивисткой. Семь лет назад на том же месте и в тот же день камера зафиксировала очень похожую утку, летевшую с той же скоростью.

Местные власти настолько удивились совпадению, что сочли его запоздавшей первоапрельской шуткой или фейком. Однако полиция заверила, что подделать фото с камер в их системе невозможно.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Канады приготовилось к конфликту с гусями. Для чиновников составили инструкцию на случай встречи с птицами, в которой, в частности, описано, как правильно отступать от возбужденного гуся.

