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17:34, 15 мая 2025Из жизни

Превысившая скорость утка оказалась рецидивисткой

В Швейцарии утка нарушила скоростной режим и удивила полицейских
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: @koeniz

Полиция коммуны Кёниц, Швейцария, обнаружила на снимке с камеры безопасного движения утку. Об этом сообщает The Guardian.

Разбирая снимки от 13 апреля полицейские очень удивились, обнаружив среди нарушителей скоростного режима птицу. Утка летела со скоростью 52 километра в час в зоне, где разрешено движение со скоростью 30 километров в час.

Более того, крайне высока вероятность, что превысившая скорость утка является рецидивисткой. Семь лет назад на том же месте и в тот же день камера зафиксировала очень похожую утку, летевшую с той же скоростью.

Местные власти настолько удивились совпадению, что сочли его запоздавшей первоапрельской шуткой или фейком. Однако полиция заверила, что подделать фото с камер в их системе невозможно.

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