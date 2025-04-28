Минобороны Канады приготовилось к конфликту с гусями

Для чиновников Минобороны Канады составили инструкцию на случай встречи с гусями

Министерство национальной обороны Канады составило для работающих в ведомстве чиновников план действий на случай встречи с гусями. Об этом сообщает Ottawa Citizen.

Несколько лет назад гуси облюбовали территорию комплекса Минобороны в Оттаве Карлинг-авеню и стали использовать ее для гнездования, которое длится с марта по май. При этом в указанный период птицы становятся очень агрессивными. Во избежание неприятных инцидентов было принято решение выпустить инструкцию для сотрудников.

«В инструкции есть предупреждение для военных и гражданских сотрудников не пытаться кормить гусей или трогать их, так как это может спровоцировать птиц на агрессию. Если сотрудники сталкиваются с птицей, которая ведет себя агрессивно, рекомендуется сохранять спокойствие и не паниковать», — говорится в сообщении издания.

В инструкции также описано, как правильно «отступать» от возбужденного гуся: рекомендуется медленно отходить в сторону, сохраняя зрительный контакт с птицей.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года в одной из тюрем Бразилии было принято решение заменить сторожевых собак на гусей. Птицы оказались более эффективными, кроме того, их содержание обходится дешевле.