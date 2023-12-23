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08:42, 23 декабря 2023Из жизни

Гусей поставили сторожить заключенных в тюрьме вместо собак

OC: в бразильской тюрьме сторожевых собак заменили на более эффективных гусей

Фото: PxHere

В одной из тюрем Бразилии было принято решение заменить сторожевых собак на гусей. Об этом сообщает издание Oddity Central (ОС).

По словам руководства исправительного учреждения, гуси оказались более эффективными в вопросах охраны мест пребывания заключенных, кроме того, их содержание обходится дешевле.

Помимо этого, у гусей оказался очень острый слух, отметили в службе безопасности. Птицы издают громкие звуки, благодаря чему охранники оказываются своевременно предупреждены о различных внештатных ситуациях. «У нас есть видеонаблюдение, личное наблюдение и, наконец, наблюдение с помощью гусей, которые заменили собак», — отметили представители тюрьмы в заявлении.

Практика использования гусей в качестве сторожей существует в Бразилии давно. В 2011 году широко освещалась история тюрьмы Собрал в Сан-Паулу, в которой стаи этих птиц использовались в качестве меры против побега заключенных.

Ранее «задержание» косули сотрудниками Росгвардии в городе Омск попало на видео. Правоохранители заметили, что дикое животное попало в беду, застряв в заборе, отловили и отвезли к ветеринарам.

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      Александра Синицына
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