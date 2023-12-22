Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:18, 22 декабря 2023Среда обитания

«Задержание» косули в российском городе попало на видео

В Омске полицейские поймали косулю и попали на видео

Омские росгвардейцы поймали косулю. Момент «задержания» дикого животного попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Полицейские патрулировали левый берег Иртыша, когда заметили косулю, застрявшую в металлических прутьях забора. Ее бережно освободили и отвезли на осмотр к ветеринарам. Травм у животного не обнаружили и отпустили на волю.

Ранее омичи пожаловались на нашествие диких косуль. Животные оккупировали улицы и дороги российского города.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России изменятся правила сдачи на водительские права. Их не получат уклонисты от армии

      Беременная возлюбленная Роберта Паттинсона снялась в бикини

      Иностранцы в России обустроили нарколабораторию на даче

      Улицы российского города украсят изображениями собора без крестов

      Появилось видео фатального нападения загадочного животного на туриста

      Туктамышева показала фото из номера с джакузи

      Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Матвеев

      Немецкий журналист заявил о сокрытии Киевом правды о ситуации на фронте

      Двое россиян забили знакомого и получили длительные сроки

      Отели любимого курорта богачей предложили россиянам скидки до 50 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости