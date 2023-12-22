«Задержание» косули в российском городе попало на видео

В Омске полицейские поймали косулю и попали на видео

Омские росгвардейцы поймали косулю. Момент «задержания» дикого животного попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

Полицейские патрулировали левый берег Иртыша, когда заметили косулю, застрявшую в металлических прутьях забора. Ее бережно освободили и отвезли на осмотр к ветеринарам. Травм у животного не обнаружили и отпустили на волю.

Ранее омичи пожаловались на нашествие диких косуль. Животные оккупировали улицы и дороги российского города.