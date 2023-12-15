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11:34, 15 декабря 2023Из жизни

Жители российского города пожаловались на нашествие косуль

На улицах Омска появились дикие косули

В Омске пожаловались на нашествие диких косуль, бегающих по улицам. На ролики, снятые местными жителями, обратил внимание Telegram-канал «112».

Согласно сообщениям омичей, косули ежедневно появляются на проезжих частях и во дворах. Они бегают по жилым районам, застревают в заборах и проносятся мимо машин. Теперь автомобилисты вынуждены внимательнее следить за дорогой во время движения.

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Сотрудники Управления по охране животного мира региона связывают появление животных на улицах с затяжной осенью, передает издание «Омск-Информ». Специалисты отметили, что в этом году осень порадовала омичей нетипично теплой температурой. В связи с этим миграция косуль растянулась до декабря.

В учреждении добавили, что летом животные держатся в одиночку. Исключение составляют только самки с детенышами. А зимой косули предпочитают сбиваться в стада, поближе к местам, богатым кормом.

Ранее сообщалось, что стадо кабанов заметили на улицах подмосковных Мытищ. На снятых очевидцем кадрах видно, как шесть взрослых кабанов деловой походкой идут мимо жилых домов.

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