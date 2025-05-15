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11:08, 15 мая 2025Путешествия

В Анапе нашли способ заманить российских туристов после разлива нефти

АТОР: Власти Анапы отменили курортный сбор до конца 2025 года
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Власти Краснодарского края нашли эффективный способ заманить российских туристов на курорты после разлива нефти в Керченском проливе. Об этом сообщает Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Курортный сбор для путешественников в Анапе отменили до конца 2025 года. Такое решение связано с продолжающейся ликвидацией разлива нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Черном море.

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По данным источника, поддержать местный бизнес предложил губернатор Вениамин Кондратьев, администрация поддержала инициативу. «Отмена сбора сможет привлечь больше туристов», — отметил мэр Анапы Василий Швец.

Мера поддержки будет действовать и в других прибрежных городах, с береговой линии которых до сих пор устраняют последствия аварии. Нормативный акт по отмене налога утвердят в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что полностью очистить загрязненные пляжи Краснодарского края планируют к лету 2026 года. Участок восстановительных работ охватит 280 гектаров береговой линии. Предварительно, на это уйдет 840 тысяч кубов нового и чистого песка.

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