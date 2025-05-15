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07:06, 15 мая 2025Мир

В Британии рассказали об одной ошибке Трампа в отношении России

FT: Трамп не смог очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не смог очаровать Россию в попытках добиться быстрого прекращения огня на Украине. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на [президента Украины Владимира] Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, в свою очередь, выразил мнение, что Трампу перед перезагрузкой отношений с РФ нужно будет разобраться с Украиной и при этом не потерять лицо, так как уход с Украины будет выглядеть «слишком похоже на провал».

Ранее газета FT рассказала о разочаровании Трампа в России. «Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — цитирует издание слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

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