В Британии рассказали об одной ошибке Трампа в отношении России

FT: Трамп не смог очаровать Россию в попытке добиться прекращения огня

Президент США Дональд Трамп не смог очаровать Россию в попытках добиться быстрого прекращения огня на Украине. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на экспертов.

«У американцев была такая упрощенная идея: давайте очаруем Россию, надавим на [президента Украины Владимира] Зеленского, и мы получим сделку. Оказалось, что просто очаровать Россию недостаточно», — сказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Бывший научный сотрудник Совета по международным отношениям Томас Грэм, в свою очередь, выразил мнение, что Трампу перед перезагрузкой отношений с РФ нужно будет разобраться с Украиной и при этом не потерять лицо, так как уход с Украины будет выглядеть «слишком похоже на провал».

Ранее газета FT рассказала о разочаровании Трампа в России. «Вы можете заметить признаки разочарования в его высказываниях. Возможно, [Трамп] понимает, что отдал слишком много и не получил ничего взамен», — цитирует издание слова бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.