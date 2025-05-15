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19:56, 15 мая 2025Моя страна

В Чечне появилось уникальное здание

В Чечне открылся уникальный железнодорожный вокзал
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

В Грозном открылся уникальный железнодорожный вокзал, построенный в форме птицы и украшенный национальным орнаментом. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал на открытии в режиме видеосвязи вице-премьер правительства Виталий Савельев, здание не имеет аналогов в России.

«Новый вокзал является масштабным и уникальным сооружением. Команде архитекторов проекта удалось найти неповторимое художественное решение», — подчеркнул он. Площадь вокзала превышает три тысячи квадратных метров, он способен одновременно обслуживать до 350 пассажиров.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала переименование трех городов в Чечне. Соответствующие законопроекты подготовил парламент республики. В них идет речь о городах Наурская, Шелковское и Серноводское.

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