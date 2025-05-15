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16:02, 15 мая 2025Экономика

В готовом шашлыке нашли кишечную палочку

Роспотребнадзор: В готовом шашлыке 6 производителей найдена кишечная палочка
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В готовом шашлыке шести российских производителей нашли кишечную палочку. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В рамках проверки ведомство обнаружило превышение содержания бактерий в образцах из крупных сетевых магазинов и изъяло эту продукцию из оборота.

«Шесть образцов не соответствуют требованиям нормативной документации по микробиологическим показателям безопасности ЗАО "СК Короча" (Белгородская область), ООО "О`КЕЙ" (г. Москва), ООО "ПензаМолИнвест" (Пензенская область), ООО "Мираторг-Курск" (Курская область), ООО "ФИЛЬЕ-ПРОПЕРТИ" (Тамбовская область)», — заявили представители Роспотребнадзора.

Информацию о найденных нарушениях передали продавцам и управлениям Роспотребнадзора по Белгородской, Пензенской, Курской и Тамбовской областям.

Ранее ведомство уже обнаружило в продаваемых в крупнейших московских магазинах заготовках для шашлыка кишечную палочку. В начале мая нарушения искали среди продукции ООО «Филье Проперти», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Мираторг-Брянск» и сети гипермаркетов «О’кей».

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